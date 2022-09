Sergei Metlev ⟩ Eesti vihkaja Stalnuhhin tuleb poliitikuna lõplikult tühistada

Huvitav oli jälgida keskerakondlaste reaktsioone – mõistavad hukka, ent imeliku konksuga. Keskerakonna esimees Ratas kirjutas, et «sellistel arvamustel ei ole Keskerakonnas kohta ei täna ega tulevikus» (nagu arvamus oleks lahus selle autorist).

Riigikogu keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et «mõistan selgelt hukka nii ebaõnnestunud võrdluse» (see ajas täiesti segadusse – kas öelda «oled nats» on võrdlus?!). Postimehele antud kommentaaris lisas Karilaid, et erakond ootab ära tema selgitusi ja et «tegemist ikkagi Tartu Ülikooli eesti keele filoloogiga» (nii tubli, pisar tuleb silma!).

Kavalamat pikamaa jooksu harrastav Yana Toom kommenteeris nii: «Kas Stalnuhhin ise usub, et nad on fašistid? Muidugi mitte» ja lisas, et tegu on külma kalkulatsiooniga valimiste eel. Teised juhatuse liikmed hoiavad madalat profiili.

On arusaadav, et otsus tehakse juhatuses kollektiivselt, ent on kummastav, et sõna võtnud kolm erakonna juhatuse liiget ei avaldanud kohe selget seisukohta Venemaa agressioonisõja taustal Eesti riigi vastast vaenu õhutava liikme erakonnast väljaarvamise kohta. Tema avaldus on nii suure sisumahuga, et saab teha järelduse: Stalnuhhin peab natsideks ja fašistideks suuremat osa eestlasi. Ilmselt oleks mehe süngele natuurile (ta ei naerata juba aastaid) rohkem sobinud Eesti NSV uuenenud NSV Liidu koosseisus, aga kurjam Gorbatšov ei saanud hakkama – Eesti taasiseseisvus! Milline pettumus Punaarmee au kaitsjale.