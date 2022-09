JUHTKIRI ⟩ Stalnuhhinist saab Keskerakonna tõehetk

Stalnuhhin on kauaaegne poliitik, kes teab suurepäraselt, et 1944. aastal ei olnud tegu Eesti vabastamisega. Ometi ütleb ta oma pöördumises, et eemaldatud mälestustahvlid olid pühendatud sõduritele-vabastajatele, kes võitlesid fašismi vastu. Pöördumise lõpus määratleb ta fašistidena Eesti Vabariigi valitsust.

See ei ole niisama sõnakõlks. Fašistid on putinistliku ideoloogia keskne vaenlasekuju. Pool aastat tagasi Venemaa alustatud sõja üks ettekäändeid oli just nimelt Ukraina denatsifitseerimine. Kui Eesti poliitik tituleerib fašistideks Eesti valitsust, siis on paralleel ja sõnumi tagamõte vene inforuumis elavale inimesele selge – Eesti vajab samamoodi denatsifitseerimist nagu Ukraina.

Jäägu uurimisorganite otsustada, kuivõrd kogu see video, milles Stalnuhhini sõnavõtule järgneb muusikaline kollaaž eemaldatud monumentide paikades toimunud küünlatseremooniatest, võiks olla kavandatud vastupanu mobiliseerimiseks.

Keskerakonna jaoks on aga tegemist eksistentsiaalse tõehetkega. Peaaegu kaks aastakümmet puigeldi koostööleppe pärast Ühtse Venemaaga ja kuidagiviisi vingerdati sellest välja. Paraku tundub, et mitte kõik keskerakondlased ei teinud oma südames Ühtse Venemaaga lõpparvet. Hoolimata kõigist neist õudustest, mida Venemaa praegu Ukrainas korda saadab.

Mihhail Stalnuhhini pöördumisele ei saa Keskerakond jätta reageerimata. Ja see reaktsioon peab olema resoluutne – ta tuleb erakonnast välja heita –, kui Keskerakond soovib püsima jääda.