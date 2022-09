Merle Raun ja Maaja Vadi ⟩ Töökiusu ennetus säästab ohvreid ja hoiab kokku juhtide aega

Töökiusamist esineb tunduvalt vähem neis organisatsioonides, kus tööülesanded ja -suhted on selgelt määratletud.

Ligi pooled Eesti juhid tunnistavad, et nende organisatsioonis on esinenud töökiusamist, ahistamist või diskrimineerimist. Siiski tuleb neid muresid lahendada pigem harva, mille taga on tõenäoliselt hea ennetustöö ja teavitamine, kirjutavad LevelLab OÜ vanemteadur Merle Raun ja Tartu ülikooli majandusteaduskonna juhtimise professor Maaja Vadi.