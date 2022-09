Merli Mäesalu ja Triinu Järviste ⟩ Elektrihinna kriisis peaks rohkem mõtlema ettevõtjatele

Universaalteenuse lahendus on saanud karmi kriitika osaliseks. Küll leitakse, et see lahendus on kulukas ja ebaefektiivne; küll heidetakse ette seda, et mängureegleid turul muudeti üleöö, mis kahjustab ettevõtjate investeerimiskindlust. Seeläbi võime ennast avastada katkematus nõiaringis, kus ühe probleemi lahendamisega kaevame ennast tegelikult veelgi suuremasse auku. On ju just ettevõtjad-investorid need, kes peavad uusi taastuvenergia üksusi arendama – selle eelduseks on usaldus riigi vastu ja usk, et investeeringud tasuvad ennast ära. Kui regulatiivne maastik on hüplev nagu Lõuna-Eesti kuppelmaastik, siis väheneb ka usk, et Eestisse vajalikud tootmisvõimsused rajatakse.