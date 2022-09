Aimar Altosaar ⟩ Venelastel on nüüd aeg oma rahvuse sisekaemuseks

Vaenlased on aga teatavasti fašistid. Kahtlusi tekitas seegi, kui nägid teistmoodi välja kui tavaline nõukogulane. 1976. aastal keskkooliõpilasena rongiga Pamiir-Alaisse alpilaagrisse sõites küsis minult kupeekaaslane, sümpaatne usbeki taat, kelle triibulise kaftani all pluusi küljes paistsid ordenilindid ning kes lahkelt mind oma eksootiliste suupistetega kostitas: «Miks teie, fašistid, meile kallale tulite?» Ehmatusest jäi mul kibemaitseline sõiratükk kurku kinni, sest sellele ootamatule küsimusele ei osanud ma kuidagi vastata. Ei saanudki aru, kas reisikaaslane reageeris eesti keelele, mida oma sõbraga rääkisime, «saksa tähtedega» raamatutele, mida lugesime, embleemidega EÕMi vormile või miskile muule.

Nüüd nimetab teenekas keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin Eesti riiki fašistlikuks, eestlasi natsideks, Venemaalt Eestisse tööle tulnud teatrilavastaja Filipp Loss aga võrdleb agressorriigi suhtes enesekaitseks kehtestatud sanktsioone juutide kohtlemisega Hitleri Saksamaal. Teine keskerakondlane Yana Toom peab aga eestlaste ja Eesti riigi sõimamisele reageerimist sõnavabaduse piiramiseks. Nii need keskerakondlased kui ka lavastaja ei näi teadvat, et Venemaa on tunginud kallale rahumeelsele naaberriigile, et käib sõda ka meie elu ja surma peale, sest Kremli räme retoorika sihib juba ammu ka meid. Oma vene rahvuse ülimuslikuks pidamine ja teiste rahvaste hävitamise õigustamine ei ole keskerakondlaste ja lavastaja arvates ei fašism ega natsism, seda on hoopis, kui me sellisele ajupesule reageerime!