Lauri Vahtre ⟩ Mida putinist üldse Eestis teeb?

Üks lahendus oleks muidugi Venemaa korralik deputiniseerimine, aga siingi on mõni aga. Näiteks osutab sakslaste denatsifitseerimise kogemus, et ka sellel üldiselt õnnestunud teraapial on omad kõrvalnähud nagu keemia- või kiiritusravilgi. Koos vähirakkudega kõrvaldatakse ka terveid rakke ja kollektiivset deliiriumi põdeva rahva asemel saame häbipisaratesse uppuva rahva, mis pole ka hea. Putini Venemaad vaadates oleks seegi muidugi helesinine unistus. Kuid see on väike mure võrreldes peaprobleemiga: kes peaks venelasi deputiniseerima? Pole sellist jõudu. Nagu eestlased juba Vabadussõja ajal taipasid: Venemaad võivad päästa üksnes venelased ise. Kui nad seda ei tee, siis tuleb valmistuda permanentseks sõjaseisukorraks ja hoida püssirohi kuiv. Tõrjudes ühtlasi Venemaa imperialistliku õelutsemise siirdeid kõikjal maailmas, aga eeskätt enda juures Eestis.