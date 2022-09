Ene-Margit Tiit ⟩ Eesti haridussüsteem peaks üles leidma võimekad noormehed

Keskmine hariduse tase ja samuti kõrgharidusega inimeste osakaal vanuserühmades on riigi arengu üks kõige olulisemaid näitajaid. Siinjuures on kasulik meeles pidada, et riiki iseloomustab mitte üksnes hariduse kõrge tase, vaid ka sugudevaheline hariduslik tasakaal, sellele pööratakse erilist tähelepanu.