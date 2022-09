JUHTKIRI ⟩ Mikk Marrani hiigelpalk paneb proovile ühiskonna õiglustunde

Ajal, mil näiteks haridus on jätkuvalt alarahastatud, kui õpetajate palk ja töökoormus ei ole omavahel kooskõlas, tekitab Marrani hiigelpalk mõistetavalt nördimust. Lisatagu veel euroala kõrgeim inflatsioon ja sellega kaasnev hinnatõus. Probleem on selles, et riigi juhtkond ei ole vaevunud lahti seletama Marrani välisluureametist lahkumise ja RMK etteotsa asumise põhjust.

Alati võib olla, et luurevaldkonnas on midagi, mida ei saa üldsusega jagada. Seda julgeolekukaalutlustel, ja peamegi meeles pidama, et meie idanaaber peab agressiivset sõda Ukraina vastu, missugune asjaolu muudab ka siinset julgeolekuolukorda kardinaalselt. Marrani-sugust inimest, kes valdab tundlikku informatsiooni, ei saa lasta lihtsalt nelja tuule poole lahti. Konfidentsiaalsuse eest tuleb maksta.

Ent ikkagi jäävad vastamata küsimused. Miks just RMK – on ju Marran ise tunnistanud, et tal pole metsanduses mingit pädevust. Ometi näeme, et avalikkuse tähelepanu on RMK tegevuse vastu olnud väga kõrge, järelikult peab uus juht suutma RMK kuvandit avalikkuse silmis paremaks muuta. Kuidas saab sellega hakkama juht, kel pole metsanduses mingitki kvalifikatsiooni, on miljoni dollari küsimus. Mida peavad tundma need teised inimesed, kes metsanduses pädevatena konkureerisid Marraniga RMK juhi kohale? Võib esitada ka lisaküsimuse, kas välisluureameti etteotsa võiks saada inimene, kel puudub igasugune kogemus kaitse- ja julgeolekuvaldkonnast.