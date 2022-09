Hinnakasvu välistest teguritest on olnud palju juttu: keskpankade rahatrükk, nõudluse tugev taastumine koroonakriisist väljumisel, ummistused tarneahelates ja sõda Ukrainas, mis on löönud segamini energiaturu.

Toon esile veel mõne teguri, mis selgitavad Eesti kiiremat hindade kasvu euroala teiste riikidega võrreldes. Analüütikud on peamiste põhjustena välja toonud meie majanduse avatust, energia ja toidukulude suuremat osakaalu ostukorvis, võrreldes euro­ala keskmisega, kõrge hinnatasemega naaberriike ja muid põhjusi. Kuid alustegur on olnud Eesti majanduse konvergentsiprotsess: lahti seletatuna ühtlustumisprotsess, mille käigus oleme vähendanud oma mahajäämust teistest Euroopa riikidest. Selle käigus on meie tulutase pidevalt lähenenud euroala keskmisele.