Suur nägu ⟩ Timo Steiner – koolijuht, kel on ideed, initsiatiivikus ja pühendumus

Selle aja jooksul võrsusid ja hävisid ideed, vaheldusid krundid ja toimusid konkursid, kuid kompromissi ei saavutatud. Läbi raskuste on aga jõutud tähtedeni: kool on valmis ning aadressil Pärnu maantee 59 kõrgub nüüd musta fassaadiga ning pisut hirmuäratav hoone, milles ometigi täituvad unistused. See on MUBA – vast avatud Tallinna muusika- ja balletikool.