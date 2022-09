AK Kirjanduskool ⟩ «Kõrboja peremees» 100 – Tammsaare skandaalne romaan

Esialgne mõte kirjutada lihtne armastuslugu «Mets-Jeesuke» muutus läbipõimitud motiividega mitmekihiliseks romaaniks. Kandev teema on ikka armastus, ning Kõrboja Anna ja Katku Villu armuloos võib tajuda Tammsaare isikliku elu tausta, kuid armastus on saanud juurde uusi mõõtmeid. Mehe ja naise armastusele ning armukolmnurgale lisandub armastus maa vastu – nii ühe paiga kui ka talu (Katku ja Kõrboja) ja laiemalt kodumaa vastu. Seda sümboliseerib ka laps, väike Villu, tulevane Kõrboja peremees.

Kõrboja talu ja selle maid võrdles Tammsaare ise ühes intervjuus äsja iseseisvuse saavutanud Eesti riigiga: «Meil Eestis ei ole praegu peremeest, meie peame selle ise kasvatama ja laps istub juba rõõmu- ja lootusrohkete punamarjade keskel.» Kõrboja on sellest vaatevinklist terve Eesti metafoor. See on talu, mis on olnud pikka aega õige peremeheta ning tuleb nüüd armastava pilguga üle vaadata ja korda teha.