Martin Ehala ⟩ Mida putinistidega peale hakata?

Tõsi, Putin on usurpeerinud vene rahvusliku identiteedi, toonud sealt esile teatud sümbolid ja narratiivid, mis haakuvad tema revanšistliku püüdega taastada lagunenud impeerium ja mis õigustavad sõjalist agressiooni ja genotsiidi nende eesmärkide saavutamiseks. Suuremalt jaolt on need sümbolid pärit nõukogude ajast, kuid mitte üksnes.