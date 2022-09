AJALUGU ⟩ Immi Wallini viisid Juminda katastroofi jälgedele reisilennuk Kaleva vraki otsingud

Immi Wallin, allveeoperatsioonide ettevõtte SubZone OY direktor, on rahvusvaheliselt tuntud sukelduja, kelle töö on olnud veealune teaduslik uurimine. Tal on üle 30-aastane kogemus teadusliku tehnilise sukeldumise ja allveetehnoloogia vallas. Kuna tal on Läänemerel kuni 500 brt (brutoregistertonn) laevade kapteni paberid, on ta ka omaenda uurimislaeva kapten.