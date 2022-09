HARIDUS JA TEADUS ⟩ Professor Michael Murphy: haridussüsteemi jätkusuutlikkus on Eesti kõige põletavam probleem

Kuidas sõnastaksite teie ülikoolide missiooni kõige üldisemalt?

Minu nägemuses on neid ülesandeid peaasjalikult kolm: uurimistöö ja innovatsioon, tudengite õpetamine ning laiemalt kodanikuühiskonna arendamine ja toetamine ülikoolis toodetud teadmuse jagamise kaudu. Mõistagi peab iga ülikool sõnastama omaenda rolli natuke kitsamalt ja neil ülesannetel on iga õppeasutuse jaoks erinev rõhuasetus. Kuid ühiskonna jaoks tervikuna on kõige kasulikum, kui kõigil kõrgkoolidel on täpselt sõnastatud, kuid teistest pisut erinev missioon, nõnda, et ülikoolide erinevad kompetentsid kataksid üheskoos ära kõik elualad.

Eesti paistab silma sellega, et oleme üks vähestest riikidest, kes annab enamikule tudengitest võimaluse tasuta kõrghariduseks. Kui jätkusuutlik on see praktika teie meelest?