Juhtkiri ⟩ Sisejulgeolek mureneb

Tema haldusalas pole olukord aga üldse ilus. Siseturvalisuse valdkonnas lahkus möödunud aastal töölt 401 inimest rohkem, kui tööle tuli. Ka selle aasta kaheksa kuuga on töötajate arvu muutus negatiivne: lahkujaid on enam kui 300 võrra rohkem kui tööleasunuid.

Tegelikult on see kõik üks vana tuttav lugu. Palgad on madalad, iseäranis päästeametnikel. Kõik võib kokku võtta sõnadega, et inimesed lahkuvad, sest leiavad parema palgaga töö või jäävad pensionile, ent uusi pole võtta, kuna need tahavad rohkem raha.