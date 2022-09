HARIDUS JA TEADUS ⟩ Martin Pent: tudeng, siin on sulle tekkel ja kerjakott!

See on ammu teada, et lasteaiaõpetajad tahavad palka juurde. Ja siis tahavad kooliõpetajad palka juurde. Õppejõud küsivad seepeale, et «kes meie siis veel oleme», ja nõuavad loomulikult nemadki palgalisa. Kuidas saakski neid süüdistada, kui vahepeal on ära seeditud uudis, et hinnatõus on ületanud juba 25 protsendi piiri, ning talv on veel alles tulekul? Tudengid teavad seda kõike ja ütlevad Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehe Katariina Sofia Pätsi suu läbi, et «tasuta kvaliteetne kõrgharidus ei ole mitte luksus, vaid meie riigi ja meie ühiskonna kestmise alustala».