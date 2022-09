Olev Remsu ⟩ Emotsioonid viivad sõjani

Tahaks väga loota, et seda ei juhtu praegu pingestunud suhetega Kosovo ja Serbia vahel. (Albaania keeles on Kosova, serbias Косово, mõlemad on Kosovo Vabariigis ametlikud keeled, kuid esimest räägib seal 92 protsenti rahvast.)

Mina olen Kosovo sõja (1989–1999) järel seal kolm korda olnud OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni) rahvusvaheline vaatleja, olen silmad lahti hoidnud, inimestega kohtunud ning tõlgi vahendusel nendega juttu puhunud. Need olid ajad, mil Kosovos kaevati lahti massihaudu, neist toodi välja serblaste genotsiidi ohvreid. See on üks põrgulikumaid pilte, mida mu silmad on näinud.