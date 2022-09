Gorbatšov lammutas punaimpeeriumi juhuslikult

Kujutage ette, et Kolmas Reich ei hukkunud saadud kaotuse tulemusena, vaid püsis aastakümneid. Pärast Hitleri surma viiakse läbi osalisi reforme, enne kui riik stagnatsiooni vajub. 1980. aastate keskel tuleb Berliinis võimule provintsist pärit natsibürokraat Michael Gorbach. Sõnaosava ja energilise mehena püüab ta allakäivat natsisüsteemi reformida «Öffenheiti» ja «Umbau» abiga. Inglise keeles nimetatakse neid «avatuseks» ja «reformimiseks» ning vene keeles «glasnostiks» ja «perestroikaks».

See kukub läbi. Kolmas Reich rajati massimõrvadele, vihkamisele, valedele ja vargustele. Seda hoiab koos hirm. Võtke see ära ja 1991. aastal laguneb kogu asi koost. Pärast aastakümneid kestnud okupatsiooni naasevad pooleldi unustusse langenud riigid Taani, Madalmaad ja Austria maailmakaardile. Gorbach läheb pensionile, et kirjutada omakasupüüdlikke memuaare ja esineda pitsareklaamis. Alguses ta toetab, kuid hiljem kritiseerib endist SS-ohvitseri Waldemar Puschnikut, kellest saab uue Saksa Föderatsiooni juht.