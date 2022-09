Lugejakiri ⟩ Riigielu eestikeelseks!

Ukraina sõjas on Venemaa Föderatsiooni relvajõud toime pannud ääretult jõhkraid inimsusvastaseid kuritegusid – täitmaks president Vladimir Putini «erioperatsiooni», st hävitada Ukraina iseseisvus. Eesti on nii rahva kui ka riigina kõrgelt hinnanud Ukraina kangelaslikku oma õiguste kaitsmist. Ent lausa üllatavalt ei ole Ukrainas toimuv sundinud Eesti peavoolumeedia ega riigivõimu esindajaid meenutama, et juunis 1940 NSVL okupeeris Eesti ning jätkas Eesti annekteerimist ja genotsiidi teostamist kuni aastani 1992 vägivaldselt loodud ENSV-nimelise NSV Liidu haldusüksusena.

Justkui tajumata, et okupatsioonieelsel ajal olid teised demokraatlikud riigid ja ka Eestis elavad teistesse rahvustesse kuuluvad kodanikud austavalt teadnud, et Eesti Vabariik oli loodud eestlast poolt ning riigielu oli korraldatud ainult eesti keeles. Vaatamata Atlandi hartas määratule ja Eesti de jure staatuses olemisele asus riigivõim aastal 1992 muutma Eestit kaherahvuseliseks riigiks. Juba 30 aasta vältel on riigivõim pidanud vajalikuks oma sõnastustes Eestis elavad eestlased ja venelased ühendada «meie rahvaks» ja «eestimaalasteks». Ent ometi peaksid «targa rahva» riigivõimu kehastajad aru saama, et inimõigusi võib austada ilma NSV Liidu väga räiget, Eesti ja eestlaste vastast kuritegu peaaegu olematuks muutmata.