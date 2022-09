Tanel Kiik ⟩ Ravikindlustus peab olema tagatud kõikidele

Haigekassa rahastamine peamiselt töötavate inimeste sotsiaalmaksust ei ole üha sagedamini kasutatavate paindlike töövormide ja vananeva rahvastiku tingimustes jätkusuutlik. Lisaks on Eestis ligi sada tuhat ravikindlustusega püsivalt katmata inimest. Praeguse olukorra jätkudes peavad patsiendid üha suurema osa maksma omast taskust, mis süvendab veelgi ebavõrdsust. Eestis on aga inimeste omaosaluskoormus tervishoiuteenuste eest tasumisel niigi liiga kõrge.

Keskerakonna hinnangul peame koos tervishoiu rahastamise reformiga jõudma kõigile ravikindlustuse laiendamise ehk universaalse ravikindlustuseni, mis on Euroopa Liidus üldlevinud. Nii tagame, et kõik meie inimesed saavad õigel ajal vajaminevaid terviseteenuseid. Tõsiste terviseprobleemide ennetamine, õigeaegne sekkumine ja ravi on alati odavam, aga ka inimlikum kui hiline reageerimine. Sama oluline on edendada terviseteadlikku käitumist ja tervislikku eluviisi – igaüks meist peab oma tervise hoidmisse ka ise panustama.