Andrei Kuzitškin ⟩ Venelastel seisab ees palju tööd, et oma maine taastada

Rühmaliikmete hulgas on siiski ka julgeid inimesi, kes on valmis sellele stiihilisele estofoobiale ning massilisele Putini ja tanki T-34 kummardamisele vastu hakkama. Neid on vähe, kuid nad on olemas. Sotsiaalvõrgustikes on ka venekeelseid rühmi, mis ühendavad Putini kriitikuid ja Ukraina toetajaid. Ja ka Eesti reaalses poliitikamaailmas korraldavad Vene kodanikuaktivistid Venemaa saatkonna juures Ukraina toetuseks pikette, organiseerivad sõjavastaseid meeleavaldusi, tegelevad vabatahtliku tegevusega ja abistavad sõjapõgenikke, koguvad raha ja saadavad Ukraina armeele pakke. Need on «head venelased».