Olin pikemalt kodust eemal koolitusel, kui mu kümneaastane tütar tegi kõne. «Mul on vaja, et keegi mind mõistaks,» ütles ta oma dramaatilise probleemi ülevaate lõpuks. Ta teab hästi, mis on kuulamise ja mõistmise vahe.

Kuulamine on lihtne. Kui keegi lähedane jagab oma muret, siis ma genereerin juba tema lausete ajal häid nõuandeid, nii et vahel ootan lausa kannatamatult kõneleja lause lõppu, et siis oma suurepäraseid ideid pillata. Ma kuulan, et leida häid, tabavaid, abistavaid vastuseid. Ma kuulan, et vastata, aga seejuures unustan ära mõistmise.