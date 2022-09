Siim Kallas ⟩ Maailm otsib väljapääsu vaba liikumise tagasilöökidest

Viimastel aastatel on vabakaubanduse ja vaba liikumise maailma tabanud tõsised tagasilöögid. Transpordiühendused on teisenenud, kohati päris katkenud, igal juhul kallimaks muutunud. Kas meil on ka häid lahendusi, küsib riigikogu liige Siim Kallas (Reformierakond).