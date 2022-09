Tõnu Lehtsaar ⟩ Internetisuhtlus ei aita üksilduse vastu

Üksildust peetakse ennekõike urbaniseerunud ühiskonna probleemiks. Kolm aastat tagasi Eestis tehtud uurimus näitas, et 33 protsenti elanikest on viimasel ajal tundnud üksildust. Üllatav oli see, et vanuses 16–24 aastat tunnistas üksildust 47 protsenti vastanutest. Kui me eeldame, et noored on usinad internetisuhtlejad, siis see tulemus näitab, et internetisuhtlus ei aita üksilduse vastu.