Kõige olulisem muutus – vastutus ja välitööde korraldamine oli seekord minu peal. Enam ei olnud ees ootamas kogenud vanemaid teadlasi, kellel kõik on juba sisse töötatud ja kontrolli all. Mine ainult kohale ja kogu oma teadustööks vajalikud proovid. Mitte sel kevadel. Nüüd olin mina see vanem teadlane, kes teiste jaoks pidi looma võimalused proove koguda ja teadust teha.