Kauge tuleviku pärast muretsemises ei ole iseenesest midagi uudset, uudne on aga olukord, kus üha suurem hulk mõjukaid teadlasi, kõneisikuid, ettevõtjaid ja poliitikakujundajaid on otsustanud sellest vaatenurgast olevikuvalikutes juhinduda. Sellest on saanud praeguste suunavalikute mõjutaja.