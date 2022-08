Maarja Krais-Leosk ⟩ Tere, kool! Tere, hooldusõppe klass!

Usun, et pole vanemat, kes poleks juba lapseootuse ajal kogu lapse ilusat tulevast elulugu silme eest läbi lasknud. Üks pilt selles jadas on esimene koolipäev. Selle päeva kaudu määratleme lapse iseseisvamaks saamist, natukene lahtilaskmist, lause «sina oled nüüd suur» läheb varasemast sagedamini lendu, ka nõudmised, ootused ja vastutus on teised.

Sel sügisel saadame kooli tütre. Põnevus on veidi teistsugune, ka pabin pole päris sama, aga see ei muuda algust vähem eriliseks ja uhkeks. Juba praeguseks on hulganisti õnnepisaraid valatud, nende hulk on koolialgusega seotud teadmatusest tingitud murepisarate hulga juba ületanud. Meie tütar seab koos kahe kaaslasega sammud Jüri gümnaasiumi lihtsustatud õppe hooldusklassi. Klassi, mida pole Rae vallas kunagi varem olnud.