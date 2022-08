Evhen Tsybulenko ⟩ Euroopa Liit peab ütlema Vene turistidele ei

Eesti peaminister Kaja Kallas kutsus 9. augustil Euroopa Liitu viivitamatult lõpetama Venemaa elanikele viisade väljastamise, öeldes, et Euroopa külastamine on privileeg, mitte õigus. Ja see on tõepoolest nii. Venemeelsed inimõiguslased ja poliitikud, kes väidavad ses kontekstis, et vaba liikumine on inimese põhiõigus, valetavad teadlikult.