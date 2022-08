Merle Jääger ⟩ Kas Lõuna-Euroopa nutab vene turistide raha taga?

Küsimus number üks: kes on need inimesed, kes käivad välismaal ostlemas ja kohvitamas? Arvata on nad suurlinnadest pärit, üpris heal järjel isikud. Kindlasti ei pärine turistid kusagilt Tšita oblastist või muust föderatsiooni perifeeriast, vaevalt ka riigi kaitseministri kodupiirkonnast. Sealsed meessoost elanikud panevad end paremal (halvemal) juhul vabatahtlikuna kirja, et Ukrainasse erioperatsioonile minna. Neile on see ainuke võimalik turismivorm läände üldse ja siis me imestame, et nad kodutehnikat kokku röövivad või asfaltteed ehk kempsupotti nähes nutma puhkevad. Minagi ei suutnud esimesel Soomes käigul end pidurdada: ahmisin banaane ja topsijogurteid ning arvasin, et selline ongi paradiis.