Marika Villa ⟩ Kohtumistest Mihhail Sergejevitšiga

Välismaa korrespondendina on mul olnud võimalusi viibida valitsuse pressikonverentsidel nii Moskvas kui Saksamaal, ja pean tunnistama, et Gorbatšov oli usutav. Isegi vanameelsete terava kriitika all ei vankunud ta lõpetamast sõda Afganistanis ega, mis mulle eriti meelde, kuid enamuse, ka ajaloolaste mälestustest välja jäänud, kommunistlike vennasparteide finantseerimist. Peale Itaalia ja Kuuba oli selliseid tohutult palju, kes parasiteerisid NSVL rahadel.

Ajakirjanike küsimustele vastas Gorbatšov heatahtlikult ja põhjalikult, teinekord ka lühidalt, kuid löövalt. Nii näiteks tahtis mu sõbranna Susan S. Reutersist, kes võeti Gorbatšovi India visiidile kaasa, teada, mis värk see Eestis parajasti toimub, ja Gorbatšovi TV-s üle kantud vastus: «Seal käib perestroika!» andis paljudele meist veelgi vabamad käed tegutsemiseks. «Ah sa ei tea, mis on perestroika? Vaat just nii see käibki», ütles ta!