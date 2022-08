Edward Lucas ⟩ Vene spioonid siplevad tähelepanu keskpunktis

Bellingcat teeb selle kindlaks peamiselt avalikult kättesaadava teabe ja lekkinud andmebaaside ristamise teel. Peamine on see, et Vene pass, mida kasutas «Rivera», erines vaid ühe numbri võrra sellest, mida kasutas eksluuraja Sergei Skripali mürgitamiskatses osalenud GRU ohvitser 2018. aasta märtsis. Mõni kuu hiljem tuvastas Bellingcat selle episoodi uurimisel, et Vene luure kasutas hämmastava hooletuse tõttu oma saladuskatte all tegutsevate ohvitseride jaoks järjestikku nummerdatud passe. Mõni tund pärast uudise avaldamist kästi Koloboval koju kiirustada (Bellingcat jälitas isegi telefonikõnet, mille tegi talle tema luureülem).