Juhtkiri ⟩ Euroraha on bürokraatialohe küüsis

Euroopa toetusraha kasutamise eest vastutab rahandusministeerium, kes ise protsessi kulgemises suuri probleeme ei näe. Tundub, et bürokraatialohel tuleks päid vähemaks võtta.

Asja teeb kurioosseks veel seegi, et projekte haldavad ministeeriumid põhjendavad lihtsustatud menetluse mittekasutamist rahandusministeeriumi vastuseisuga, too aga ütleb, et nende poolt mingit vastuseisu ei ole ja asi on ministeeriumide endi pädevuses.

Küllap europrojektide nõustajad on selliseid lihtsustusi ka soovitanud, aga nende arusaamad ei pruugi kokku langeda rahandusministeeriumi audiitorite ettekujutusega, mis on viinud vaidluse mõningatel puhkudel lausa kohtuni. Kusjuures sellistes vaidluses on riik vastamisi sisuliselt iseendaga, sedavõrd kui on tegu riigieelarvest rahastatavate projektidega. Siin on tegu kõige puhtakujulisema süsteemisisese haldussuutmatusega.

Omaette aur läheb omakorda ministeeriumidevahelisele võistlusele euroraha pärast. Taotlused on suhteliselt killustunud ja neid on sedavõrd palju, et ainult umbes iga neljas saab rahastuse. See tähendab, et rahastuseta jäänud kolme neljandiku taotluste koostamiseks kulutatud aeg ja ressursid on lihtsalt korstnasse kirjutatud.