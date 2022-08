Erkki Koort ⟩ Prantsusmaa ja Saksamaa saadikud, ehk selgitate?

Kas Berliin ja Pariis püüavad hoida erinevaid teemasid lahus või ei taipa Venemaa toimimisest mitte mõhkugi? Ilmselt on siin mõlemat, kuid suurim probleem näib olevad selles, et jätkuvalt püütakse väita, nagu polevatki tegemist venelaste sõjaga. Tegemist on kindlasti venelaste sõjaga ja ära lollitatud massid on täna kaasosalised sõjakuritegude sooritamisel.