Ants Frosch ⟩ Parditest Eesti süvariigile jõuameti juhtide näitel

Kunagine Briti peaminister Tony Blair on valitsusametnike kohta öelnud, et ei saa alahinnata seda, kui palju nood usuvad, et nende töö ongi riiki juhtida, seistes sellega vastu poliitikuile. Ametnikud näevad end seejuures rahvuslike huvide tõeliste valvuritena ja peavad oma rolliks vastutöötamist kuni poliitiku kulumispunktini. Valitsusametnike ja poliitikute vägikaikavedu on suurepäraselt edasi andnud 1980ndate BBC satiiriline telesari «Jah, härra minister». Meenub, kuidas mitmeski Eesti valitsusasutuses levitati 1990ndatel selle sarja aluseks olnud raamatu tõlke lühiversiooni. Huumorit ja äratundmist oli küllaga. Varjatud eesmärk oli siiski jesuiitlik: teha ametnikele selgeks, et mitte minister ei juhi haldusala, vaid kantsler. Et riigi sees on veel teine, sellest esimesest suuremgi riik. Täna öeldakse süvariik.