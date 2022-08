Jüri Kotšinev ⟩ Katus Euroopa kohal on habras

Jälgides lääneriikide käitumist alates 24. veebruarist 2022, on silma jäänud üks häiriv ja esmapilgul mõistetamatu tendents. Ühest küljest mõistetakse resoluutselt hukka Venemaa räige agressioon Ukraina vastu ning toetatakse deklaratiivselt ja ka aineliselt Ukraina riiki ja armeed. Teisest küljest räägitakse Putiniga kui võrdse riigipeaga. Mõtlen siin eelkõige Euroopa võimsamate riikide juhte, Prantsusmaa presidenti Macroni ja Saksamaa kantslerit Scholzi. Miks ei suuda lääneriigid loobuda Venemaast kui potentsiaalsest partnerist ja tooraine tarnijast vaatamata kõigele, mida see riik on korda saatnud? küsib ja selgitab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.