Rästikult salvata saanud pealinlane kurtis reporterile, et linn on jätnud üha rohkem rohealasid elumajade läheduses niitmata ja see on sinna meelitanud ka uusi soovimatuid naabreid. Ei küsitlejale ega toimetajalegi ei tule hetkekski meelde ajakirjandusõppe kuldvara õpetus Juhan Peeglilt, et uudis pole see, kui koer hammustab inimest, vaid kui inimene hammustab koera. Uudisetegemist ei sattunud peatama ka mõttekäik, et kes seal Mustamäe-Kristiine piirialal siis esimesena elas, kas rästik või uusarenduse elanikud.