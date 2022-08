Vambola Paavo ⟩ Vanaviisi enam edasi minna ei saa

Valitsus koostab järgmise aasta riigieelarvet. Varasematega võrreldes sunnib see rohkem kasinusele. Aastaid oleme eelarvet koostanud, nagu oleks rahvaarv võrreldav Soomega. Me ei anna endale aru, et Eestis elab 1,3 miljonit ehk naabrist neli korda vähem inimesi. Kui jätame kõrvale pensionärid ja õppurid, saame ehk 850 000 reaalset maksjat. Soomes on see arv kindlasti kolm-neli korda suurem! kirjutab vabakutseline ajakirjanik Vambola Paavo.