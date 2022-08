Juhtkiri ⟩ Ukraina läbimurre?

Eile teatas Ukraina, et on alustanud Hersoni piirkonnas vastupealetungi ja et Ukraina üksused on murdnud läbi venelaste esimese kaitseliini. Jääb näha, kas tegemist on taktikalise võiduga ehk läbimurdega vaid ühes kohas või suudab Ukraina armee rookida okupandid välja kõikidelt Vene armee okupeeritud aladelt.

Mõistagi peab olema vastupealetungiteadete suhtes skeptiline ja tuleb arvestada, et igasugune informatsioon Ukraina kohta on mähkunud sõjaudusse. Ajalooliseltki on kõiksuguseid (vastu)pealetunge, dessante ja muid läbimurdelisi sündmusi sõjas viimase hetkeni varjatud või näidatud nende peitmiseks hoopis midagi muud. Nii nägid lääneliitlased enne Normandia dessanti 1944. aastal kurja vaeva sellega, et veenda sakslasi, nagu toimuks dessant Calais’ kandis.

Vastupealetungid võivad ka ebaõnnestuda. 1944. aasta lõpul nurjus Saksamaa vastupealetung Ardennides, sillutades teed natsiriigi kokkukukkumisele. Suure tõenäosusega võime mõne päeva pärast olla kindlamad, mida Ukraina sõjaline tegevus lõunas tähendab. Terve Esimese maailmasõja läänerinde ajalugu on täis ebaõnnestunud pealetunge.

Samas on sõja üldine kontekst olnud viimastel aegadel Ukrainale soodne, mis lubab vastupealetungi vaadelda ka positiivsemast küljest. Ukraina armeel on õnnestunud anda lööke sügavale Venemaa tagalasse, eeskätt Krimmis. See on külvanud paanikat Vene armees ning sundinud Vene turiste poolsaarelt lahkuma.

Eduka vastupealetungiga on Ukraina lääneliitlaste usaldust õigustanud ja näidanud, et relvastuse andmise poliitika on osutunud õigeks.