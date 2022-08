PEATOIMETAJA KOLUMN ⟩ Millised Eesti kütuseärimehed ripuvad veel Venemaa naftanisa otsas?

Teine norm on nendel kütuseärimeestel, kes kauplevad Venemaalt pärit kütusega niikaua kuni see on vähegi võimalik. Nad tegutsevad rahandusministeeriumi mõjupiirkonnas, kuid väljaspool südametunnistuse mõjupiirkonda. Suure võimalikkusega kannavad nad vene perekonnanimesid ja on ehk ka pälvinud Eesti Vabariigi kodakondususe «eriliste teenete» eest.

Kolmas eetiline norm on rahandusministeeriumi ametnikel, kes ütlevad, et pole võimalik kütuse päritolu kohta infot nõuda, sest see nõuaks ressurssi ja halduskontrolli. Nii lolli juttu pole tõesti juba ammu kuulnud, tahaks lausa vaadata pildi pealt nende inimeste nägusid, kes sellist jaburust väidavad. Kas need ametnikud ikka saavad aru, et nimede varjamine aitab kaudselt kaasa, et Venemaa täiendab ressursse, millega jätkata ukrainlaste tapmist?

Möödunud nädalal rullus Eestis lahti vastasseis välisluureameti ja kaitseministeeriumi endiste ametnike vahel. Seda jälgiti hinge kinni pidades. Väideti isegi, et «nendest asjadest» rääkimine on julgeolekuoht. Mina nii ei arva, aga Venemaa kütusemere loksumine Eestis ja selle omanike visa varjamine riigiametnike poolt on küll selge julgeolekuoht. Kuni meil on ettevõtjad, kelle huvides on teenida Venemaa naftaga kauplemise pealt ning nad ei ole avalikkusele teada, siis on see julgeolekuoht. Kui Eesti kütusemahutid on täis Venemaa naftat, siis on see julgeolekuoht.

