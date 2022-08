Andres Sutt ja Pärtel-Peeter Pere ⟩ Rohepööre pole püksirühma koomale tõmbamine

Rohepööre sünnib otsustega, mis suunavad meid uuel viisil asju tarbima, ratsionaalsemalt ja tervislikumalt liikuma ja energiapiisavuse vaimus targalt elektrit tarbima. Põhjus, milleks meile säärased poliitikad ja uuendused, on süsinikuheidete vähendamine. See kõik loob turu uute tehnoloogiate ja ärimudelite järele. Nagu ütleb André Küüsvek, Põhjamaade Investeerimispanga president, on rohepööre maailmas kõige olulisem väljakutse, rohepööre on vältimatu ning ettevõtted, kes investeerivad rohepöördesse varem või targemini, saavutavad konkurentsieelise.