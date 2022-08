Lea Danilson-Järg ⟩ Keeleseadust tuleb täita täies mahus ja saksa täpsusega

Keeleseaduse eesmärk on tagada eesti keele kasutamine peamise suhtluskeelena kõikides avaliku elu valdkondades. Narva näitel on näha, et seda eesmärki pole suudetud täiel määral täita. Vene keele kasutamine või potjomkinlus eesti keele kasutamisel mõningates volikogudes on aga vaid jäämäe veepealne osa. Seadusetus keelekasutuses on tunnetuslikult palju laiem. Näiteks inimesed, kes puutuvad kokku Wolti ja Bolti toidukullerite või taksojuhtidega, saavad tõenäoliselt ka iga päev kogeda keeleseaduse eiramist. Küsimus on selles, kui sageli ja kui olulises asjas keeleseadust eiratakse ning kui palju on Eesti riigil jõudu, et keeleseadust avalikus ruumis kehtestada. Kui keeleametil jääb jõudu ja ressurssi väheks, tuleb neile seda juurde anda.