Tarmo Pikner ⟩ Kes oskab selgitada, kuidas kujuneb elektri hind?

Kas kujutate ette, lähete poodi ostma sepikut ja müüja ütleb, et täna maksab sepik nelja euro asemel neli tuhat. Ja kui küsite, miks see nii on, siis müüja kehitab õlgu, lausudes – oleme nüüd börsil nimega Sepik Pool.

Ometi on targad poliitikud ehitanud üles süsteemi nimega Nord Pool, aga isegi nemad ei tea, mis elektriturul toimub. Selle ametkonna esindaja Eestis vaatab süütute silmadega küsijale otsa ja... Noh ega tema pea teadma, mida keegi spekulant kusagil riigis parajasti tegi või tegemata jättis. Niisiis lisaks CO2-spekulantidele, oleme ka elektrispekulantide meelevallas. Nord Pool elektribörsina nagu igasugune börs on spekulantide mängumaa kasumi nimel. Nii nagu aktsiabörs, ainult et seal ei kõigu aktsia hind 0–4000 eurot. Miks me peame selles mustas kastis pimesikku mängima, keegi ei vaevu selgitama. Veelgi hullem – keegi ei oska selgitada. Ja meie energiavolinik Brüsselis Kadri Simson magab keset suve talveund.