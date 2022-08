Dr Viktor Vassiljev ⟩ Riputage sammulugeja kassile kaela

Tegelikult on see jaapanlaste leiutis, neljakümne aasta tagune, et iga jaapanlane peab päevas käima kümme tuhat sammu. Et siis ei tule talle, jaapanlasele, infarkt kallale. Nendel on tugev kollektivismitunne ja distsipliin veres, loevadki sestsaadik oma samme ja enne koti peale ei saa, kui päevanorm täis.