Lauri Hussar ⟩ Meil on vaja toimivat börsi, mitte röövellikku elektrioksjonit

Sellise hinna ja kõigest mõne megavati ulatuses käis välja väike elektrijaam, võimalik et Leedus. Kõrgest hinnast said osa aga mõistagi kõik börsielektri tarbijad, kel tuli harjumuspärasest hinnast käia välja 200–400 korda tavapärasest rohkem. Hinda nautisid ka kõik elektritootjad, kellest paljude jaoks kujunes tunni jooksul teenitu 400-kordseks, võrreldes tootmiskuludega.

Sellisesse olukorda on viinud meid aga varasemate Reformierakonna ja Keskerakonna juhitud valitsuste tegevus. Kümme aastat ei ole valminud Eestis mitte ühtegi tuuleparki. Kaheksa aastat ei ole valminud Eestis mitte ühtegi tõsiselt võetavat elektritootmisvõimsust. Jalgratturite keeli on mõnusalt tirri lastud ja oodatud, mis elul meile pakkuda on.