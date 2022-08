JUHTKIRI ⟩ Euroopa läheb säästurežiimile, Eestil jaanalinnustrateegia

Tänase lehe majanduskülgedel on ülevaade säästumeetmetest, mida Euroopa riikide valitused on kehtestanud. Saksamaa, mis on iseäranis suures sõltuvuses Vene gaasist, on valitsuse otsusega seadnud eesmärgiks vähendada gaasitarbimist 20 protsenti. Itaalia valitsus plaanib säästumeetmete paketi vastu võtta lähiajal. Selles seatakse eesmärgiks piirata küttegaasi kasutust eeloleval talvel rohkem kui kümme protsenti. Kreeka on teatanud kavast piirata avaliku sektori energiatarbimist lähitulevikus samuti kümme protsenti.

Hulk riike on alustanud energiasäästu kampaaniaid, lootes esialgu elanikkonna kohusetundlikkusele initsiatiiviga kaasa tulla. Soome on seadnud sihiks, et riikliku energiasäästu kampaaniaga tuleks kaasa kuni 75 protsenti elanikkonnast. Arvestades Soome ühiskonna kõrget sotsiaalset kapitali, võib uskuda, et algatus kannab vilja.

Mõnel pool on hakatud säästlikkuse poole nügima ka trahvidega: Hispaanias tuleb kaupluse uksed sulgeda, kui kütte- või jahutussüsteem on sisse lülitatud. Restoranide komme kütta terrasse gaasipõletitega tundub praeguses olukorras otse priiskamisega. Aga küllap kõrge hind paneb siin varsti aru pähe.

Euroopa on alustanud üleminekut energia säästurežiimile, et olla valmis varustuskindluse tõrgeteks. Ka Eestil on viimane aeg rakendada säästumeetmeid, et varustuskindlust toetada.