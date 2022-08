Mait Rungi ⟩ Kõrgharidusest nii ja teisiti – miks, kellele, kui palju, kui kaua ja kuidas?

On väga hea, et kõrgkoolide akadeemilise vabaduse vaimus, mis lubab uurimistöö teemasid ise valida, on teadlastel piisavalt olnud nii isiklikku huvi ja aatelisust kui ka toetavate projektide/rahastuse mahtu, et neid eestluse säilimise teemasid ellu viia. Kuid kas on ka muid eesmärke?