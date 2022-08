Jüri Toomepuu ⟩ Eksistentsiaalne oht Eesti piirides

Artikli, mis käsitleb punamonumentide eemaldamist avalikust ruumist, pidas ERR sobivaks avaldada pealkirja all «Kolmandik venelastest toetab punamonumentide avalikust ruumist teisaldamist». Palju tähendusrikkam oleks olnud pealkirjaks kasutada fakti, et kaks kolmandikku venelastest arvab, et punamonumendid peavad jääma sinna, kuhu okupandid need Stalini röövlivägede austuseks püstitasid, kirjutab Jüri Toomepuu.