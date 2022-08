Euroopa kõrgharidusprojekti päästmise seisukohalt tuli see samm liiga hilja. Püüdes neis asjus pisutki aus olla, peab tõdema, et Venemaa ei oleks pidanud selle protsessiga kunagi üldse ühinema ning et Venemaa ühinemisega 2003. aastal veeretati see projekt oma esialgsel kujul kenasti kraavi.