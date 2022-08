JUHTKIRI ⟩ Eesti piir tuleb Vene turistidele sulgeda

Tulevad need Vene kodanikud, kes on saanud Schengeni viisa mõnest muust riigist. Venemaa ja Euroopa lennuühendus on sisuliselt katkenud, seetõttu on nad sunnitud liikuma mööda maismaad.

Peamiselt ületavadki Vene kodanikud Schengeni ala maismaapiiri Eestist, Lätist ja Soomest. Soome ja Eesti kaudu on tulnud üle 60 protsendi pärast Ukrainas sõja puhkemist ELi saabunud Vene kodanikest, kokku üle 600 000 inimese. Läti kaudu liikus Vene kodanikke kaheksa korda vähem kui üle Eesti piiri, sest lõunanaabrid on piiriületamise muutnud palju aeglasemaks.

Tõsi, keskmiselt on näiteks Luhamaal piiriületajaid päevas kaks korda vähem kui koroonapandeemiaeelsel ajal. Kuid nendega on palju rohkem tööd. Varem ei fikseerinud piirivalve nii põhjalikult andmeid, pealegi muutuvad ja täienevad pidevalt reeglid, mida järgida. Riiki tuleb palju inimesi, kelle taust pole teada, näiteks sõjapõgenikke, kellel pole mõnikord korralikke dokumentegi.

Tööd on rohkem ja see on keerulisem, mistõttu oleks vaja vahetusse rohkem piirivalvureid. Seejuures tekitavad suure osa koormusest just inimesed, kellel meile asja polegi, kes kasutavad Eestit transiidimaana kas teel Lätti või kuskile mujale Euroopasse. Seega inimesed, kes lihtsalt kulutavad piiril meie ressursse ja kelle järel ootavad need, kellel on meile asja, nagu sõjapõgenikud. Asjad ei peaks nii olema.