Meelis Oidsalu ⟩ Süvariigi mõiste vajab valimiste eel uut definitsiooni

Me võime ilkuda selle EKRE poolt monopoliseeritud väljendi kui paranoiateooria üle, aga väidan, et süvariigi mõistega lehvitamine on omal kombel kasulik mõlemale poolele. Nii EKRE-le, kes kõneleb riigiametnike siseringi riigivastasest vandenõust, kui ka ametkonnale ja valitsuspoliitikutele, kellele see sõna annab hea võimaluse distantseeruda igasugusest edasisest mõistlikust sisulisest diskussioonist selle üle, kas meie riigi täitevharu võimupraktikad on piisavalt usaldusväärsed ja läbipaistvad.